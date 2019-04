Live: volg Juventus - Ajax van minuut tot minuut

De heenwedstrijd eindigde in Amsterdam in een gelijkspel (1-1). Cristiano Ronaldo zette Juventus vlak voor rust met een rake kopbal op een voorsprong. Dat betekende de 125e goal van de Portugese vedette in het Europese kampioenenbal. Direct na de pauze bracht David Neres met een prachtig schot de stand weer in evenwicht. Dat bleek uiteindelijk ook de eindstand.

Nicolas Tagliafico kreeg de gele kaart en is daardoor geschorst voor de strijd in Turijn. Noussair Mazraoui keert daarentegen terug. De rechtsback zat tijdens het eerste duel een schorsing uit.

Ajax zorgde in de achtste finales tot op heden voor de grootste sensatie in de Champions League. De Amsterdammers schakelden in een tweeluik titelverdediger Real Madrid. Na de 1-2 nederlaag in eigen huis imponeerde Ajax in Bernabeu en won daar met liefst 4-1.

