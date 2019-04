UCI maakt uitzondering voor Blaak en Van der Breggen

Tijdens de vrouweneditie van de Amstel Gold Race zal de Boels-Dolmans formatie komende zondag geheel in het roze rijden om daarmee Pink Ribbon te steunen. Alle kleding en de speciaal roze gespoten Specialized-fietsen zullen later voor dit goede doel bij opbod verkocht worden. Op deze manier hoopt de wielerploeg zoveel mogelijk geld op te halen voor borstkankeronderzoek.

,,De hele ploeg was meteen enthousiast toen dit plan gelanceerd werd”, vertelt ploegleider Danny Stam. ,,Zeker toen ze hoorden dat nog altijd een op de zeven vrouwen door borstkanker wordt getroffen. Dat betekent statistisch dat in een wedstrijd bij iedere ploeg een vrouw het slachtoffer van deze vreselijke ziekte wordt. Anna van der Breggen had geen moeite om voor deze actie de regenboogtrui een dag in haar kast te laten hangen en ook Chantal Blaak was direct voorstander om het rood-wit-blauw een keertje niet aan te trekken. De UCI reageerde heel snel positief, wat aangeeft dat onze actie heel positief wordt ervaren.”

De beste vrouwenwielerploeg van de wereld Boels-Dolmans zet deze actie op met Pink Ribbon, een organisatie die wetenschappelijk onderzoek en projecten op het gebied van de behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker ondersteunt. ,,We hebben het er later met een paar rensters over gehad”, geeft Blaak aan. ,,Bijna iedereen is binnen zijn of haar familie- en of vriendenkring wel eens geconfronteerd met deze verschrikkelijke ziekte. Alle kleine beetjes helpen op weg naar een maatschappij waarin borstkanker geen dodelijke ziekte meer is. We zullen in de Amstel Gold Race extra onze best doen om dit goede doel onder de aandacht te brengen.”