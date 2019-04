Fred Rutten weggestuurd bij Anderlecht

De 56-jarige trainer stond pas sinds januari aan het roer bij de Belgische topclub, maar boekte ronduit teleurstellende resultaten. Zo zette de trainer uit Wijchen met Anderlecht de slechtste reeks neer sinds 1963.

Rutten zou tot het einde van het seizoen als trainer aanblijven bij de paarswitten, maar moet nu dus alweer vertrekken. In de play-offs voor het landskampioenschap leed Anderlecht drie nederlagen en werd het treffen met Standard Luik afgelopen weekeinde gestaakt omdat de fans van de club uit Brussel uit boosheid en frustratie allerlei spullen op het veld gooiden.

In totaal boekte Rutten, die eerder onder meer trainer was van PSV, Feyenoord en FC Twente, met Anderlecht vijf overwinningen en leed zijn ploeg zes nederlagen. Twee keer werd er gelijkgespeeld. Eerder dit seizoen moest Hein Vanhaezebrouck ook al het veld ruimen bij Anderlecht. Voor volgend seizoen wil de club in zee gaan met de Deense trainer Kasper Hjulmand.

Arnesen reageert

„De directie apprecieert het werk dat Fred heeft geleverd in moeilijke omstandigheden. Zijn fair play-houding ten opzichte van RSC Anderlecht laat ons toe het sportieve project van volgend seizoen in optimale omstandigheden voor te bereiden. We gaan in de beste verstandhouding en met wederzijds respect uit elkaar. We wensen Fred veel succes in zijn verdere carrière”, laat technisch directeur Frank Arnesen weten.