Nieuwe dreun voor PEC Zwolle

De overwinning komt als geroepen voor Fortuna en trainer Ultee, want de Limburgers hadden de voorgaande zes duels verloren en hebben een loodzwaar programma tot de winterstop met PSV-uit (voor de beker), FC Utrecht-thuis en Ajax-uit. Ook met het oog op de positie van de jongste trainer van de Eredivisie was een zege zeer welkom.

Ultee had de hele week getraind op beter verdedigen, want defensief was het de afgelopen weken uitermate broos. De 39 tegengoals na vijftien wedstrijden was zelfs een heus clubrecord. De Fortuna-trainer hoopte eindelijk weer met zijn voltallige verdediging van vorig seizoen aan te kunnen treden met Roel Jansen en Martin Angha centraal en Mickaël Tirpan en George Cox op de flanken. ,,Op papier hebben we achterin dezelfde namen als vorig jaar, maar door allerlei omstandigheden hebben we nog bijna geen enkele keer in de vaste samenstelling kunnen spelen”, aldus UItee, wiens hoop dat het in Zwolle wel kon ijdel bleek, want op de dag van de wedstrijd haakte Angha af door ziekte. Daardoor was er weer een basisplaats voor Nigel Lonwijk.

Al te veel reden voor klagen had Ultee niet in vergelijking met zijn collega Dick Schreuder, die behalve de al het hele seizoen afwezige Sai van Wermeskerken en Pelle Clement ook niet kon beschikken over Bram van Polen, Daishawn Redan, Mustafa Saymak, Kenneth Paal en Leandro Fernandes, terwijl al voor rust Dean Huiberts geblesseerd afhaakte.

Matige strijd

Het was in Zwolle een echt degradatieduel tussen twee teams, die allebei een groot probleem hebben, dat precies gespiegeld is aan elkaar. Waar Fortuna Sittard veel te gemakkelijk goals weggeeft, uit vooral corners en voorzetten, daar heeft PEC Zwolle ongelofelijk veel moeite om te scoren. De complete Zwolse aanval maakte dit seizoen precies twee doelpunten, allebei van de voet van Redan, die dus ook in de ziekenboeg vertoeft. En dus mocht Gervane Kastaneer weer spits spelen, terwijl hij het hele seizoen nog niet heeft gescoord.

PEC Zwolle kreeg al na anderhalve minuut een goede kans via Mees de Wit, maar de linksback, die curieus genoeg met drie goals clubtopscorer is, trof het zijnet. Het was een zeldzaam aanvallend wapenfeit van de thuisclub. De betere kansen waren voor rust voor Fortuna via Mats Seuntjens en Zian Flemming, de aanvaller, die PEC Zwolle vorig seizoen de deur uit liet lopen, maar die de Zwollenaren dit seizoen heel goed hadden kunnen gebruiken. Op slag van rust gaf PEC Zwolle weer een teken van leven via Eliano Reijnders, wiens schot net naast ging.

Het was typisch zo’n wedstrijd waarin het heel bepalend zou zijn wie de eerste goal ging maken. En het was Fortuna dat het bal opende. Uitgerekend de ervaren doelman Kostas Lamprou ging in de fout. De goalie probeerde een bal die bleef hangen weg te stompen, maar Ben Rienstra won in de lucht, waarna verdediger Lonwijk de bal in het lege doel kon glijden. De eerste goal in het betaald voetbal voor de door PSV opgeleide verdediger, die dit seizoen door Fortuna wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers.

Degradatie dreigt onafwendbaar te worden

PEC Zwolle moest in de achtervolging en voor een ploeg die zo moeizaam scoort als de Zwollenaren was dat een loodzware klus. De nieuwe trainer Dick Schreuder, ruim drie weken in dienst, heeft zijn ploeg in vier duels onder zijn leiding pas éénmaal zien scoren: het schitterende zondagsschot van De Wit tegen FC Groningen. PEC Zwolle ontwikkelde in het laatste kwartier druk op het doel van Fortuna, maar een uitgespeelde kans leverde dat niet op. Daardoor wacht Schreuder nog altijd op de eerste zege onder zijn leiding en wordt degradatie steeds moeilijker af te wenden voor de Zwollenaren, die tien jaar onafgebroken actief zijn op het hoogste niveau en nog niet zo geleden ambitieuze plannen hadden om een stabiele subtopper te worden.