’Nieuwe tegenvaller voor Juventus’

Nadat eerder al duidelijk was geworden dat Giorgio Chiellini en Mario Mandzukic ontbreken tegen de Amsterdammers lijkt Emre Can het duel nu ook te moeten missen. Volgens Mediaset miste de 25-jarige middenvelder vanochtend de laatste training. Hij bleef achter in het hotel.

Maandag zei Can tijdens de persconferentie nog dat hij klaar was voor het duel met Ajax. De Duitser met Turkse wortels moest het heenduel in de Johan Cruijff ArenA geblesseerd aan zich voorbij laten gaan.

Het duel in Turijn begint vanavond om 21.00 uur. In de Johan Cruijff ArenA speelden beide ploegen afgelopen woensdag met 1-1 gelijk. Dat betekent dat Ajax moet scoren om de halve finales te bereiken. De winnaar van de tweekamp stuit bij de beste vier op Tottenham Hotspur of Manchester City.