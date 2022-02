Ard Schenk over zijn legendarische 10 kilometer in Sapporo

Premium Olympische Spelen

Oranje-schaatsers moeten in Peking uitkijken voor ’overlopers’

Deze drie mannen maakten vier jaar geleden in Pyeongchang nog deel uit van TeamNL en boekten gouden successen met hun schaatsers. Maar in Peking werken Dennis van der Gun, Remmelt Eldering en Bjarne Rykkje in dienst van buitenlandse ploegen. In de komende weken proberen ze Nederland dwars te zitten ...