’Ajax een team met heel goede kinderen’

„Ervaring is alles waard in een duel als dit”, laat de 52-jarige Italiaan weten. Ferrara was erbij toen Juventus in 1996 ten koste van Ajax de Champions League won. Hij benutte de eerste penalty in de strafschoppenserie. Zijn loopbaan duurde van 1984 tot en met 2005. Op 38-jarige leeftijd stopte Ferrara bij de Oude Dame.

Ciro Ferrara in duel met Patrick Kluivert in de Champions League-finale van 1996. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ferrara wijst wel op het gevaar van Ajax. „We moeten oppassen, want zij bewegen erg goed en zijn technisch bijzonder begaafd”, vertelt hij aan Il Messaggero. „Zij werken goed samen, zoals veel jonge spelers, maar Juventus is beter. (Trainer Massimiliano , red.) Allegri heeft spelers die vijftig of meer wedstrijden hebben gespeeld in de Champions League, terwijl Ajax een team is met heel goede kinderen. Ze hebben gewonnen van Real Madrid. Dat klopt, maar die ploeg was een beetje over de hill.”

Ferrara snakt naar een nieuwe Champions League-zege voor Juventus. Na 1996 ging het in de finales mis van 1997, 1998, 2003, 2015 en 2017. „Het is tijd voor Juventus dat we weer winnen”, aldus de de 49-voudig international voor zijn land.