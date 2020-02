Lavreysen verzekert zich van Olympische Spelen

De wereldkampioen op de sprint heeft zich verzekerd als tweede man in de teamsprint, het onderdeel waar Oranje ook de wereldtitel in bezit heeft. Op die twee onderdelen zal de 22-jarige spurtbom ook in Tokio starten, tevens wil hij zich op de keirin mengen in de strijd om het goud. Tijdens de WK over twee weken in Berlijn is hij er eveneens bij.

Voor Tokio zal er nog een strijd plaatsvinden tussen Roy van den Berg en Nils van ’t Hoenderdaal, om de plek van starter in de teamsprint. Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli strijden om de positie van slotrijder, al lijkt de eerste ook vrijwel zeker.