‘Voorkenniszaak Blind en Klaassen schadelijk’

In deze aflevering: alles over het Europese succes van Feyenoord, een voorbeschouwing op de bekerclash tussen Ajax en PSV, en we spreken met crypto-kenner Michaël van de Poppe over het handelen van voetballers in digitale voetbalkaarten.

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: