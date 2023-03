Ten Hag prijst Rashford: ’Dat levert hem veel goals op en ons veel zeges’

„Natuurlijk was dat een geweldige motivatie”, zei Ten Hag. „We hebben allemaal erg genoten van Wembley en het winnen van een trofee. Dat geeft ons weer brandstof voor de volgende prijs en moet ons extra energie geven om Fulham te verslaan.”

"Hij maakte vorderingen tijdens het seizoen"

Manchester United ontvangt Fulham zondag om 17.30 uur en bij winst schaart de ploeg van Ten Hag zich bij de laatste vier. De halve finales worden traditiegetrouw op Wembley gespeeld.

Het duel met Fulham volgt drie dagen na de uitwedstrijd tegen Real Betis in de Europa League, die met 1-0 werd gewonnen. Marcus Rashford was wederom trefzeker voor United. „Toen mij in de zomer werd gevraagd of ik dacht dat hij twintig goals of meer kon maken, zei ik al ’ja, daar geloof ik in’”, aldus Ten Hag.

„Hij maakte vorderingen tijdens het seizoen. Hij was niet in de beste vorm toen hij aan het seizoen begon, maar de manier van spelen geeft hem een basis en hij heeft veel kwaliteiten en een goede houding en mentaliteit. Dat levert hem veel doelpunten op en ons veel overwinningen.”

United moet het tegen Fulham stellen zonder Casemiro, die geschorst is na zijn rode kaart van vorige week tegen Southampton.