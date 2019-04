Spugende speler Stuttgart krijgt zes duels aan zijn broek

De 22-jarige Ascacibar spuugde zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen (0-1) in blessuretijd in de richting van Kai Havertz. Hij kreeg daarvoor een rode kaart.

Stuttgart strijdt in de Bundesliga tegen degradatie. De club staat op de zestiende plek in de Bundesliga en heeft zes punten achterstand op Schalke 04, dat op een veilige plaats staat. In de play-offs om lijfsbehoud kan Ascacibar mogelijk weer meedoen.