Ook ochtendfinales atletiek op Spelen Tokio

Onder andere de finales van de 100 meter horden (vrouwen), 110 meter horden (mannen) en 400 meter horden zijn verplaatst naar een tijdstip waarop het in Nederland nog nacht is. Dat blijkt uit het tijdschema dat de atletiekfederatie IAAF presenteerde.

,,De verplaatsing van finales naar de ochtenden is op uitdrukkelijk verzoek van het Internationaal Olympisch Comité. Zo komt de sport televisiekijkers in alle tijdzones tegemoet'', aldus directeur competitiezaken Paul Hardy van de IAAF.

De finales van de sprintnummers (100 en 200 meter) zijn traditioneel wel in de avondprogramma's opgenomen. De lange afstanden zijn ook in de avonden omdat de verwachte hitte in Tokio dan is verdwenen. De marathon start juist weer zo vroeg mogelijk, namelijk om 06.00 uur. Toegevoegd aan het atletiekprogramma is een nieuw onderdeel, de 4x400 meter estafette gemengd.

Dafne Schippers kan zaterdag 1 augustus 2020 vast aankruisen in haar agenda, evenals dinsdag 4 augustus. Dan staan respectievelijk de finales van 100 en 200 meter op het programma.