Dumoulin krijgt Oomen mee als meesterknecht in Giro

Oomen had eigenlijk de Tour de France als hoofddoel voor dit seizoen, maar de zware valpartij van Kelderman in de Ronde van Catalonië heeft zijn persoonlijke plannen doorkruist. Dumoulin sprak openlijk zijn voorkeur uit voor Oomen als vervanger. De jonge renner kan goed klimmen.

Sunweb stuurt Oomen meteen naar Tenerife om daar op hoogte in vorm te komen voor de Giro. Hij zal zich daar voegen bij Dumoulin en zijn teamgenoten Jan Bakelants, Jai Hindley en Robert Power. Oomen zal niet van start gaan in de Ardennenklassiekers en evenmin in de Amstel Gold Race komende zondag.

„De Giro is ons hoofddoel van dit seizoen en met Sam erbij zenden we de sterkst mogelijke ploeg naar Italië. We geven hem nu de tijd om zich voor te bereiden. Vorig jaar was Sam al supersterk en eindigde hij als negende. We vertrouwen op zijn hulp in de bergen in vooral de tweede en derde week”, aldus ploegleider Marc Reef.

Oomen heeft de knop al omgezet. „Het is jammer dat Wilco de Giro niet kan rijden en het zal niet meevallen hem te vervangen, maar Tom verdient de beste steun en ik ben blij dat ik hem mag bijstaan. De Giro vind ik een prachtige koers.”