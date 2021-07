Koningspaar feliciteert Annemiek van Vleuten en roeiers met gouden plak

„We feliciteren in het bijzonder Annemiek van Vleuten met haar gouden medaille in de tijdrit. Met focus en kracht behaalde zij een schitterende overwinning”, schrijft het paar in een verklaring op sociale media. Van Vleuten won woensdag de gouden medaille in de tijdrit. Een bijzondere gebeurtenis voor de wielrenster, omdat ze vijf jaar geleden onderuit ging tijdens de wegwedstrijd. Zondag eindigde de 38-jarige Van Vleuten als tweede, maar dacht ze in eerste instantie te hebben gewonnen.

Ook feliciteert het paar Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten, de roeiers die samen de mannendubbelvier vormen. „En in een spannende finale roeide de mannen dubbelvier naar goud en een nieuw wereldrecord. Van harte gelukgewenst met deze fantastische teamprestatie.”

