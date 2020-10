Nieuwe dreun voor AZ in Eredivisie

Het is om gek van te worden voor trainer Arne Slot, die zijn AZ afgelopen donderdag in de Europa League nog zo heldhaftig zag winnen in Napoli: 0-1. Slot leek de nieuwe dreun bijna niet te kunnen geloven. De frustratie was van het gezicht van de trainer af te lezen.

"We missen kansen voor open doel en maken rare acties op momenten dat het niet gepast is"

Michiel Kramer maakte vlak voor tijd de gelijkmaker namens ADO. Albert Gudmundsson en Jesper Karlsson scoorden voor AZ. Tussendoor produceerde Milan van Ewijk de 1-1.

Vijftien besmettingen

Slot moest opnieuw improviseren na twee nieuwe coronabesmettingen bij AZ. In totaal zijn nu vijftien spelers van AZ besmet of besmet geweest met het coronavirus. In Den Haag waren nog altijd Myron Boadu, Timo Letschert, Jordy Clasie en Ron Vlaar afwezig. Toch kon de coach grotendeels het elftal opstellen dat afgelopen donderdag verraste met een 1-0-zege bij Napoli. Alleen Jonas Svensson ontbrak wegens een schorsing. Hij werd vervangen door de Japanner Yukinari Sugawara.

Koopmeiners woedend

Woedend was AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners na het vijfde gelijkspel op rij van AZ. „We gaan schandalig met onze eigen kansen om”, foeterde de aanvoerder bij FOX Sports.

De Alkmaarders kwamen twee keer op voorsprong in Den Haag maar net als in eerdere duels met Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam en VVV-Venlo konden ze een voorsprong niet vasthouden. „We moeten heel erg in de spiegel kijken hoe we daarmee omgaan”, vond Koopmeiners, die dat wijt aan professionaliteit en volwassenheid. „We missen kansen voor open doel en maken rare acties op momenten dat het niet gepast is. Dat kan niet.”

