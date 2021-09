Joël Veltman loopt met Brighton historische kans mis op koppositie Premier League

De ploeg, met Joël Veltman, speelde met 1-1 gelijk tegen de club uit Londen. Het verdiende punt was onvoldoende om over Liverpool heen te klimmen naar de koppositie.

Brighton had zich met een reeks knappe overwinningen een unieke uitgangspositie verschaft, maar de ploeg van coach Graham Potter kon het tegen Crystal Palace niet waarmaken. Op slag van rust kwam de thuisclub op voorsprong. Wilfried Zaha scoorde uit een strafschop.

Crystal Palace had in de tweede helft de beste kansen en pas tegen het einde van de wedstrijd begon Brighton aan te dringen. Het leidde tot een doelpunt diep in blessuretijd van Neal Maupay.

