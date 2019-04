’Kampioensduel FC Twente mogelijk verboden’

Ajax werkt niet mee aan het verzoek van FC Twente om de competitiewedstrijd van vrijdag tegen de Amsterdamse beloften te verplaatsen van De Toekomst naar de Johan Cruijff ArenA. De tukkers pakken bij een zege de titel in de Keuken Kampioen Divisie en willen graag meer supporters meenemen dan de slechts 185 die er in het uitvak op De Toekomst passen.

„Het maakt ons niet uit of de wedstrijd op De Toekomst of in de Johan Cruijff ArenA gespeeld wordt”, aldus een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam tegenover RTV Oost. „Maar als Ajax en FC Twente het niet eens worden met elkaar, gaan wij ons beraden op het verbieden van de wedstrijd.”

FC Twente kan vrijdagavond bij Jong Ajax de titel van de eerste divisie veroveren. De Tukkers legden het verzoek om verplaatsing naar de ArenA enkele weken geleden al neer in Amsterdam, toen ook al zonder resultaat. Gezien het belang van de wedstrijd deed Twente opnieuw een verzoek, maar daar reageerde Ajax eerder van de week ook negatief op.

