Doelman wist niet dat hij nazigroet bracht - geen straf

Volgens de FA heeft Hennessey, 32 jaar, een ’betreurenswaardig gebrek aan kennis’ over Adolf Hitler, fascisme en het nazi-regime.

Hennessey was te zien op een foto met zijn rechterarm in de lucht en zijn linkerwijsvinger onder zijn neus. Zijn Duitse ploeggenoot had die foto op Instgarm gepost nadat bij Crystal Palace op 5 januari het bekerduel met Grimsy had gewonnen.

Volgens Hennessey berust elke vergelijking met de nazigroet puur op toeval. „Het is heel jammer dat iemand zich niet bewust is van zo’n belangrijk deel van onze geschiedenis en die van de wereld. Maar we denken niet dat hij niet de waarheid heeft verteld”, aldus de FA.