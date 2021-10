Sifan Hassan maakt kans op Europese ereprijs

Hassan werd olympisch kampioene op de 5000 en 10.000 meter en pakte brons op de 1500 meter. De Nederlandse van Ethiopische komaf werd de eerste atlete die deze drie afstanden combineerde op een kampioenschap.

De Europese atletiekbond huldigt volgende week zaterdag (16 oktober) de atleet en atlete van het jaar in Lausanne. Dafne Schippers kreeg die onderscheiding bij de vrouwen in 2014 en 2015.

Hassan was twee jaar geleden ook genomineerd voor Europees atlete van het jaar, maar toen ging die prijs naar Lasitskene. Dat was nadat Hassan bij de WK in Qatar als eerste atlete ooit goud had gepakt op de 1500 en 10.000 meter.

Femke Bol maakt kans op de prijs voor talent van het jaar. De 21-jarige atlete was dit seizoen een klasse apart op de 400 meter en de 400 meter horden. Ze pakte in een Europees record van 52,03 seconden brons op de Spelen op de 400 meter horden.