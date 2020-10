’Ophef’ om luttele secondes verlies Wilco Kelderman zwaar overdreven

Wilco Kelderman tijdens de 16e rit. Ⓒ ANP/HH

SAN DANIELE - Hij kon er mee leven hoor, de twee secondes die João Almeida eerder over de meet kwam in de zestiende Giro-rit. Wilco Kelderman dook op de lastige pukkel in San Daniele del Friuli direct op het wiel van de Portugees, maar wist tegelijk dat hij qua explosiviteit niet mee zou kunnen. Die luttele tellen gaan zondag in Milaan niet bepalen wie de eindwinnaar is, wel de verschillen die vanaf vandaag met eerst de etappe naar Madonna di Campiglio gemaakt gaan worden.