Djokovic neemt revanche op Kohlschreiber

In het vorstendom won Djokovic de partij in de tweede ronde met 6-3 4-6 6-4. Het kostte hem wel ruim 2,5 uur om de taaie Duitser te verslaan.

Djokovic, die sinds zijn titel op de Australian Open pas drie wedstrijden won, wist in zijn eerste partij op gravel niet te imponeren. De nummer 1 van de wereld mopperde wat af en sloeg halverwege de tweede set gefrustreerd een racket aan diggelen. Een vroege break in de beslissende set leverde de Serviër toch de winst op. Djokovic had vorige maand op het hardcourt in Indian Wells in twee sets moeten buigen voor de 35-jarige Kohlschreiber.