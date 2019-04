KNVB teleurgesteld over FC Twente en Ajax

FC Twente, dat vrijdag bij winst kampioen had kunnen worden, zou graag in de Johan Cruijff Arena hebben gespeeld. De verwachting was dat duizenden fans mee wilden reizen naar Amsterdam. Sportpark de Toekomst is daar niet op berekend, met een uitvak voor slechts 185 fans.

,,Wij respecteren de keuze van de gemeente Amsterdam'', vervolgt de KNVB. ,,Er mag nooit risico worden genomen als het de veiligheid betreft.'' De bond zegt snel met een nieuwe datum te komen.