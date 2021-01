Snelle goal Brian Brobbey helpt Jong Ajax aan zege

Jong Ajax kwam al in 2e minuut op voorsprong via Brian Brobbey. De aanvaller, die ook al meerdere wedstrijden in het eerste van de Amsterdammers speelde dit seizoen en op de weg terug is van een blessure, nam de bal op randje buitenspel aan en schoot die langs doelman Thijmen Nijhuis. De spits werd na iets meer dan een half uur naar de kant gehaald. Vlak voor rust kwamen de bezoekers op 2-0 door een eigen doelpunt van Christopher Mamengi na een voorzet van Victor Jensen.

In blessuretijd maakte Jong Utrecht via Tim Pieters nog de 1-2, maar de eerste zege van de Amsterdammers bij Jong Utrecht kwam niet meer in gevaar.