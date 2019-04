Opstelling Ajax: De Jong speelt

Juventus en Ajax trappen om 21:00 uur af. Volg het duel van minuut tot minuut via ons liveverslag.

Trainer Erik ten Hag kiest op de overige posities voor dezelfde elf namen, die de Italianen zes dagen terug op 1-1 hielden. Frenkie de Jong liet zich afgelopen weekeinde tegen Excelsior (6-2 zege) uit voorzorg wisselen vanwege hamstringklachten, maar kan gewoon spelen.

Paulo Dybala moet Juventus aan doelpunten helpen in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De Argentijn begint om 21.00 uur als spits aan het tweede duel tussen beide clubs in de kwartfinales van de Champions League.

Dybala vervangt Mario Mandzukic, die te veel last heeft van een knieblessure. Ook Giorgio Chiellini ontbreekt bij Juventus, net als vorige week in Amsterdam. Daniele Rugani neemt de plek in van de ervaren verdediger. Mattia De Sciglio krijgt de voorkeur boven João Cancelo, de rechtsback die het vorige week erg lastig had met David Neres.

Emre Can keert terug in de basisformatie van Juventus. Rodrigo Bentancur moet wijken voor de Duitse middenvelder. Douglas Costa ontbreekt in de selectie van Juventus. De Braziliaan, vorige week sterk ingevallen in Amsterdam, blijkt toch nog te veel last van een kuitblessure te hebben.

Giorgio Chiellini kampt met hetzelfde euvel en zit eveneens op de tribune. De Italiaanse verdediger was er vorige week in Amsterdam ook al niet bij. Ten opziche van vorige week ontbreekt eveneens vice-wereldkampioen Mario Mandzukic. De Kroatische aanvaller heeft een knieblessure opgelopen.

Opstellingen

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala en Ronaldo

Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui, Schöne, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadic en Neres

Ajax strijdt op bezoek bij Juventus voor een nieuwe stunt in de Champions League. De Amsterdamse club wil na 22 jaar weer de halve finale van het prestigieuze toernooi bereiken

Ajax moet scoren in Turijn, na het gelijkspel (1-1) van vorige week in de Johan Cruijff ArenA. Van de vijftien voorgaande Europese wedstrijden dit seizoen trof de koploper van de eredivisie alleen geen doel op bezoek bij Dinamo Kiev (0-0).

Frenkie de Jong lijkt op tijd fit voor de return, al kan hij dat tijdens de wedstrijd pas echt laten zien. De verwachting is dat Noussair Mazraoui de positie van de geschorste linksback Nicolás Tagliafico inneemt. Bij Juventus ontbreken de geblesseerde Giorgio Chiellini en Mario Mandzukic

Het succes in de Champions League heeft Ajax al bijna 80 miljoen euro opgeleverd. De club passeert de grens van 90 miljoen euro als Juventus wordt uitgeschakeld.

De tweede wedstrijd tussen Juventus en Ajax gaat om 21.00 uur van start.

