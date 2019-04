FC Twente respecteert besluit burgemeesters

Dit zegt de club in een korte reactie op het verbod op de mogelijke ’kampioenswedstrijd’ van de club uit Enschede. Volgens Ajax is het niet mogelijk de wedstrijd naar de Johan Cruijff Arena te verplaatsen, waar de verwachte toestroom van supporters van FC Twente beter kan worden opgevangen.

„We vinden het wel uitermate vervelend dat enkele dagen voor deze belangrijke wedstrijd deze beslissing is genomen”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan. „Het is heel jammer dat we deze wedstrijd niet kunnen spelen, maar we respecteren het besluit van de burgemeesters van Ouder-Amstel en Amsterdam.”

Beide gemeenten verklaarden eerder: „op basis van politie-informatie houden de burgemeesters Langenacker (Ouder-Amstel) en Halsema (Amsterdam) rekening met ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde als de wedstrijd doorgaat.”

Met nog vier duels te gaan, staat FC Twente tien punten voor op achtervolger Sparta. Mochten de Rotterdammers vrijdag verliezen van Helmond Sport, dan zijn de Enschedeërs alsnog kampioen en zeker van promotie. Zo niet, dan krijgt FC Twente maandag tegen Jong AZ in eigen huis opnieuw de kans de titel te veroveren.

De KNVB is „echt zeer teleurgesteld” dat beide clubs onderling geen oplossing hebben gevonden. „Wij zijn hier gisteren in gekend en de bemiddelingspogingen die wij sindsdien hebben ondernomen, blijken helaas tevergeefs te zijn. Wij respecteren de keuze van de gemeente Amsterdam. Er mag nooit risico worden genomen als het de veiligheid betreft.” De bond zegt snel met een nieuwe datum te komen.

Ajax liet weten niet van standpunt te zijn veranderd. Eerder in de week zei de club dat er geen sprake is van onwil. „Maar wij kunnen niet zomaar even voor Pasen de Johan Cruijff ArenA afhuren. De ArenA is niet van ons, sportcomplex De Toekomst wel.”