Davids: ’Ik ben voor het team dat goed voetbalt’

Hij vervolgt voor de camera van Veronica. „Ik hoop op een fantastische wedstrijd. Maar ik kan niet kiezen. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, gevormd bij Ajax en heb naam gemaakt bij Juventus.”

De voormalig speler van zowel de Amserdammers als de club uit Turijn maakt een mooie metafoor. „Het is alsof twee familieleden met elkaar kibbelen. Het enige wat je kan doen is achterover leunen en kijken.”

Davids ziet dat de honger bij de Oude Dame naar de winst in de Champions League groot is. „Er is sinds de laatste winst in 1996 geen dag voorbijgegaan dat ze er weer een willen winnen. Wij konden het niet bewerkstelligen, maar nu lukt het ze misschien wel. Juventus heeft zoveel finales gespeeld, maar er maar een gewonnen. Dat is pijnlijk voor een club als ’Juve’.