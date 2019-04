Ten Hag: ’Klus Juventus is nog lastiger’

Frenkie de Jong is in ieder geval fit genoeg bevonden om te spelen. „Het is een blessure, dus kort dag, maar wel een spier en geen letsel. Het is een soort overbelasting. Maar het herstel is vrij goed gegaan.” Toch loopt Rasmus Kristensen warm voor de zekerheid. „Mocht Frenkie toch niet kunnen spelen, gaan we schuiven”, zegt de coach tegen Veronica.

’Nous’ Mazraoui speelt linksback, zoals verwacht. „Hij heeft daar wel vaker gespeeld, zoals ook bij onze wintertrip in Amerika. Hij kan op meerdere posities spelen. Ik speel ook met Nous daar om zo min mogelijk te schuiven en vast te houden aan automatismes.”

Volgens Ten Hag zit Ajax nog altijd in een flow. „We hebben dat doorgezet na Real Madrid. We zijn goed in vorm. Maar dit is nieuw voor ons, in deze vijandige ambiance ook. Maar daar houden onze spelers van.”

Hij vervolgt: „We moeten opnieuw een grens verleggen. Ik ben benieuwd hoe we hier mee om zullen gaan. De druk is hier megahoog. Dan moeten wij ons hoofd koel houden en niet meegaan in hun spel. Wij moeten onverstoorbaar ons spel spelen.”