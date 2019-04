Ajax komt tegenslag te boven

Linksback Noussair Mazraoui, de vervanger van de geschorste Nicolas Tagliafico, kwam in de 7e minuut na een duel met Paulo Dybala verkeerd op zijn enkel terecht, die vervolgens dubbel klapte.

De normaal rechtsback spelende Mazraoui had meteen verzorging nodig, maar leek toch verder te kunnen. Dat was slechts optisch bedrog, want enkele minuten later zat hij toch weer op de grond en moest hij écht gewisseld worden. Een behoorlijke tegenvaller zo vroeg in de wedstrijd voor trainer Erik ten Hag.

Daley Sinkgraven verving de ongelukkige Mazraoui. Voor de linksback is het zijn debuut in de Champions League. Alleen in de Eredivisie kwam hij slechts sporadisch in actie: 213 minuten.

Cristiano Ronaldo zette Ajax in de 28e minuut met een rake kopbal nog op achterstand. Maar daarna was het de beurt aan de stuntploeg van Ten Hag. Eerst maakte Donny van de Beek de gelijkmaker en later zorgde Matthijs de Ligt zelfs voor de overwinning.

Na de eerste verrassing tegen Real Madrid zorgde Ajax zo opnieuw voor een sensatie van jewelste. De Amsterdamse club zit bij de laatste vier van de Champions League.

