Bekijk hier de goals bij Juventus - Ajax

Cristiano Ronaldo opende dinsdagavond opnieuw tegen Ajax de score. De vedette van Juventus zorgde in de eerste helft met een rake kopbal voor de 1-0. Bekijk hieronder de goal.

Zes minuten na de openingstreffer van Ronaldo maakte Donny van de Beek in de 34e minuut nagenoeg uit het niets gelijk. Op randje buitenspel, zo werd in Turijn even gedacht, mocht hij door en schoof de bal beheerst binnen. Bekijk hieronder het doelpunt.

Hakim Ziyech miste in de tweede helft een grote kans op de tweede treffer. Bekijk hieronder de mogelijkheid van de Ajacied.

Ook Van de Beek was dicht bij een tweede doelpunt.

Noussair Mazraoui raakte snel in de wedstrijd geblesseerd. De verdediger werd daardoor al vroeg vervangen door Daley Sinkgraven. Bekijk hieronder het ongelukkige moment.

De tussenstand bij Juventus - Ajax is 1-2.

Het heenduel eindigde vorige week in de Johan Cruijff ArenA in een gelijkspel (1-1). Cristiano Ronaldo opende toen vlak voor rust met een rake kopbal de score voor Juventus. David Neres zorgde direct na rust met een prachtige treffer voor de verdiende gelijkmaker.