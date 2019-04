Clubrecord voor Ajax

De treffer van de middenvelder, die de 1-1 van Cristiano Ronaldo onschadelijk maakte, is de 31e Europese treffer van het seizoen.

Ajax speelt in Italië de zestiende Europese wedstrijd van het seizoen. De ploeg van Erik ten Hag werkte in aanloop naar de groepsfase van het miljoenenbal ook al drie tweeluiken in de voorrondes af.

Ook in het seizoen 1979/1980 kwam Ajax tot 31 Europese goals. Destijds, in het Europa Cup 1-toernooi werd twee keer met 8-1 gewonnen van HKJ Helsinki en werd Omonia Nicosia met 10-0 en 4-0 opgerold.

Tegen RC Strasbourg werd een keer 0-0 gespeeld en met 4-0 gewonnen. In de halve finale werd Ajax uitgeschakeld door de latere kampioen Nottingham Forest. De Amsterdammers verloren met 2-0, waarna de 1-0 zege die volgde niet genoeg bleek te zijn.

Dit seizoen speelde Ajax tegen Sturm Graz (2-0, 3-1), Standard Luik (3-0, 2-2), Dynamo Kiev (3-1, 0-0), Bayern München (3-3, 1-1), Benfica (1-0, 1-1), AEK Athene (3-0, 2-0), Real Madrid (1-2, 4-1) en Juventus (1-1).

Achttien van de 31 treffers maakte Ajax in het hoofdtoernooi. Een evenaring van 1994/1995, toen Ajax de Champions League won, dankzij een treffer van Patrick Kluivert in de finale tegen AC Milan: 1-0.

Een jaar hierna - 1996 - maakte Ajax in het hoofdtoernooi 22 goals, wat nog steeds het record is. De Amsterdammers gingen in 1996 in de finale na strafschoppen onderuit tegen Juventus.