Sensationeel Ajax naar halve finale Champions League

De laatste keer dat Ajax de halve finale van de Champions League bereikte, was in 1997 toen uitgerekend Juventus - met vooral een uitblinkende Zinedine Zidane - in een tweeluik te sterk was voor de equipe van toen Louis van Gaal.

De laatste Nederlandse club die bij de beste vier van Europa wist te geraken, was PSV in 2005. Daar strandden de Eindhovenaren tegen AC Milan, nadat PSV op dat moment op enkele minuten na tegen een verlenging aanzat. Slechts een late goal van Massimo Ambrosini hield de ploeg van trainer Hiddink hiervan af. Dat Phillip Cocu er zelfs nog 3-1 van wist te maken, deerde niet meer.

Pijnbank

Des te knapper is de prestatie van het elftal van oefenmeester Ten Hag, in tijden van miljoeneninvesteringen in het buitenland, bedragen waar een Nederlandse club alleen maar van kan dromen, om het in eerste instantie überhaupt tot de laatste acht van Europa te schoppen. Laat staan de beste vier. Met ook nog eens mooi voetbal werden Benfica, Bayern München maar vooral Real Madrid op de pijnbank gelegd.

Ook vorige week in de Johan Cruijff ArenA had Juventus alle moeite om Ajax van zich af te schudden. Ondanks de goede uitslag (1-1, red) voor de Italiaanse ploeg, had Ajax ook hier laten zien bij de beste ploegen van Europa te horen. En dus moest het gebeuren in Turijn.

Mazraoui

Zonder Chiellini en Mandzukic, maar met Can, De Sciglio en Dybala begon de ploeg uit Turijn met vol druk zetten op Ajax, waar de Amsterdammers meteen toch al moeite mee hadden. Het bezorgde - bij een ongelukkige landing - Noussair Mazraoui een dubbelgeklapte enkel op na een luchtduel met Dybala. Toch leek de ’vervanger’ van de geschorste Nico Tagliafico nog verder te kunnen, maar dat was slechts optisch bedrog. Daley Singraven verving in de 10e minuut de ongelukkig uitgevallen Mazraoui.

Noussair Mazraoui van Ajax in duel verlaat geblesseerd het veld in de wedstrijd tegen Juventus. Ⓒ ANP

Bekijk ook: Ajax komt tegenslag te boven

Juventus bleek Ajax onder druk zetten zonder tot echte kansen te komen. De Amsterdammers kwamen er in die fase niet of nauwelijks uit, tot de 21e minuut. David Neres rommelde zich in de zestienmeter, waar hij Donny van de Beek vond. Die schoot de bal net over, al bleek het nadien buitenspel te zijn.

Ronaldo

Net toen iedereen dacht dat Ajax de boel beter onder controle had, sloeg Juventus - of beter gezegd Cristiano Ronaldo - toe in de 28e minuut. Een rake kopgoal uit een corner.

Cristiano Ronaldo kopt de 1-0 binnen. Ⓒ BSR Agency

De VAR vond dat leidsman Clement Turpin moest komen kijken. Een wat merkwaardige beslissing, want uit de beelden bleek dat Joël Veltman werd geduwd door ploeggenoot Matthijs de Ligt. Treffer goedgekeurd en dus 1-0 voor de Italianen. De vrijheid van de Portugese superster bij de treffer mag opmerkelijk genoemd worden, gezien zijn klasse in de lucht.

Cristiano Ronaldo en Erik ten Hag lachen tijdens het wachten op de VAR. Ⓒ REUTERS

Veerkracht

Maar de Ajax-spelers lieten zich niet kennen. In de 34e minuut plaatste Hakim Ziyech een ’mislukt’ schot op doel, de bal werd echter tussen de Italiaanse verdediging gespeeld, waar Van de Beek precies - niet buitenspel - stond opgesteld. Voor hem een koud kunstje alleen voor doelman Wojciech Szczesny: 1-1. Psychologisch een uitermate belangrijke goal voor Ajax.

Donny van de Beek juicht na de 1-1. Ⓒ BSR Agency

De rust werd derhalve dan ook met 1-1 bereikt, waardoor de ploegen volledig in evenwicht de tweede helft mochten betreden.

Bekijk ook: Bekijk hier de beslissende goals van Ajax

Rijp voor de slacht

Meteen de na de theepauze - met Moises Kean voor Dybala - zocht Ajax meer en meer de aanval. De kans van Ziyech in de 52e minuut had de 1-2 moeten zijn,. Na een fraaie combinatie mocht de Marokkaan vrij aanleggen, maar vond met rechts Szczesny op zijn weg. Die pakte de bal heel knap met zijn linkerhand.

De Amsterdammers hadden ’Juve’ bij de tang. Een krullend schot van Van de Beek vloog richting de kruising, maar weer was daar de Poolse sluitpost. De ’Oude Dame’ was rijp voor de slacht, maar de trekker werd nog niet overgehaald.

Effectiviteit

Pas in minuut 60 was daar de eerste mogelijkheid na rust voor Juventus. Kean werd diepgestuurd door Ronaldo, maar zijn gehaaste schot vond de eerste ring in het Allianz Stadium. Twee minuten later was Ajax wederom heel dicht bij de 1-2. Een klassecounter via Neres kwam bij Dusan Tadic terecht. De Serviër zag Ziyech vrijstaan, maar met een uiterste krachtinspanning zat Miralem Pjanic er nog net tussen.

Dat de equipe van Allegri nog in leven was, had vooral te maken met de effectiviteit van Ajax, iets waar Ten Hag juist nog voor de wedstrijd op had gehamerd. Ziyech werd in de zestien compleet vrijgespeeld, maar besloot in plaats van zelf te schieten, de bal breed te leggen. Daar stond een Italiaans leger klaar om de bal weg te knallen.

De Ligt

Maar niet in de 67e minuut, toen aanvoerder De Ligt boven iedereen uit torende en met het hoofd de bal binnenhamerde: 1-2 en Ajax op rozen. De Italianen moesten er nu twee maken om bij de laatste vier te komen.

Matthijs de Ligt dolblij na de 1-2. Ⓒ REUTERS

Juventus wilde op jacht naar de gelijkmaker, maar zag Ajax steeds maar weer voor de Italiaanse goal opduiken. Vooral Neres had in minuut 75 het duel op slot moeten schieten, maar zijn inzet ging net naast. De mannen uit Turijn drongen vervolgens flink aan, maar tot grote kansen leidde dit nauwelijks.

Stuntploeg

Toch leek Ziyech de boel in de 80e minuut te beslissen. Met rechts knalde hij de bal vol in de kruising. De treffer werd echter geannuleerd wegens buitenspel. In de slotfase probeerde Juventus geforceerd nog tot twee treffers te komen, maar kwam eigenlijk niet eens meer in de buurt.

Ajax behaalde op een sensationele manier de halve finale van de Champions League. Een nieuwe Europese eindzege valt niet meer uit te sluiten voor de stuntploeg van Ten Hag.