Ajax na 22 jaar weer bij laatste vier

Ajax gaat nu met de winnaar van het Engelse onderonsje tussen Tottenham Hotspur en Manchester City strijden om een plek in de eindstrijd.

In 1997 moest Ajax het in de halve finales over twee duels afleggen tegen Juventus. Na de 1-2 in Amsterdam ging Ajax in Turijn met 4-1 onderuit.

Het jaar daarvoor, in 1996, verloor Ajax in de finale via strafschoppen van Juventus. De ploeg van de toenmalige trainer Louis van Gaal had in 1995 het belangrijkste toernooi voor Europese clubs gewonnen door AC Milan in de eindstrijd met 1-0 te verslaan, via een laat doelpunt van Patrick Kluivert.

Ajax bereikte in het seizoen 2002-2003 nog een keer de kwartfinales van de Champions League, waarin AC Milan te sterk bleek.