De Ligt: ’Dan word je gek’

„Het is bizar, niet normaal. Ik heb er geen woorden voor”, aldus de 19-jarige verdediger, die de winnende Amsterdamse goal maakte, in gesprek met Veronica.

„We flikken het weer. Ongelooflijk”, ging De Ligt verder, doelend op de eerdere eliminatie van titelverdediger Real Madrid.

„We hebben opnieuw laten zien dat we heel sterk zijn en dat we het grote ploegen lastig kunnen maken. We hebben Real en Juventus verslagen, twee beoogde titelkandidaten. Wij zijn heel trots, de supporters zijn trots, de stad is trots.”

Toch begon Ajax niet sterk. „Heb je het stadion gehoord? Coachen was er niet bij. Dat is qua ambiance heel mooi, maar daardoor hadden we het in het begin wat lastig. Maar uiteindelijk hebben we het heel god gedaan.”

Toch had De Ligt ook verbeterpunten gezien. „We kregen zoveel kansen, maar lieten het na om ze af te maken. Dan word je gek.”

Met zijn eigen goal was hij erg tevreden. „Prachtig dat ik matchwinner ben. De bal kwam hoog voor en ik dacht: ik ga ervoor, waarna ik de bal naar de hoek kopte.”

Cristiano Ronaldo, die Juventus in de eerste helft op een voorsprong zette, kwam in de tweede helft amper meer in het stuk voor. Mede dankzij het sterke verdedigen van De Ligt. „Maar qua goals staat het 1-1 tussen ons. Dus er valt nog wat te verbeteren”, stelde de Ajax-captain met een knipoog.

In de halve finale wacht nu de winnaar van het tweeluik tussen Manchester City en Tottenham Hotspur. „We blijven ons best doen en dan zien we wel waar het eindigt. Het wordt lastig, maar ik kijk ernaar uit.”

De laatste keer dat Ajax de halve finale van de Champions League haalde was in 1997, 22 jaar geleden. „Ik was toen nog niet eens geboren”, sloot De Ligt af, met besef over de historische waarde van de stunt in Turijn.