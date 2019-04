Van de Beek: ’Dit vergeet ik nooit meer’

De middenvelder doelde natuurlijk op de historische zege van de Amsterdammers op Juventus, waardoor Ajax voor het eerst in 22 jaar in de halve finale van de Champions League staat. Van de Beek maakte zelf de belangrijke 1-1. ,,Ik wist dat ik geen buitenspel stond. Bonucci zei zelf ook dat De Sciglio er nog stond”, zegt hij voor de camera van Veronica.

Hij vervolgt: ,,Ik wist het meteen. Dit is heel bijzonder. Iedereen is gek en door het dolle heen. Met Ajax naar de halve finale, poeh. Dit is goed voor heel Nederland. Voor de punten. Echt fantastisch, wel met name voor Ajax.”

Van de Beek sluit af met mooie woorden. ,,Dit vergeet ik nooit meer. En wij bij Ajax allemaal niet.”

