Ten Hag: ’Moet je me dat nu vragen?’

„Ik ben superblij”, stelde de Ajax-trainer na de 1-2 zege in Turijn. „Het gaat niet om mij. Het gaat om Ajax, om het team. Ik mag daar leiding aan geven. Ik ben geweldig trots op mijn team en de staf. We hebben het samen gerealiseerd. Een prachtige ervaring.”

Ten Hag vond dat Ajax zich sterk herstelde na een weifelende start. „Vooral in het begin was het een vechtwedstrijd. We stonden organisatorisch goed, maar kwamen moeilijk onder de druk van Juventus vandaan. Zij speelden zeer opportunistisch. We moesten de storm overleven. Gelukkig lieten we bijna niets toe.”

„Je moet je goed inlezen in zo’n stijl en de rust bewaren. Er waren dingen die beter konden en dat hebben in de rust omgezet. Daarna kwamen ze niet meer in hun spel. Ze konden ons niet meer onder druk zetten en toen ontstond er ruimte. We kregen drie à vier honderd-procent-kansen en hadden de wedstrijd eerder in het slot moeten gooien. Dat dat uiteindelijk met Matthijs de Ligt via een doodspelmoment gebeurt, is ook wel mooi.”

Over de volgende tegenstander, Manchester City of Tottenham Hotspur, wilde Ten Hag het nog niet hebben. „Moet je me dat nu vragen? We moeten even genieten, want dit is zeer knap. De ploeg groeit nog steeds. Elke keer verleggen we grenzen. We kijken uit naar de volgende uitdaging.”

