Overmars door het dolle na stunt Ajax

De directeur voetbalzaken, de man die succesvolle selectie samenstelde voor trainer Erik ten Hag, betrad na afloop met Edwin van der Sar het veld om feest te vieren met de meegereisde fans. Waar de algemeen directeur het hield bij een applausje, besloot Overmars zijn jasje uit te doen en een buikschuiver over het natte gras in te maken.

De oud-voetballer, die in 1995 met Ajax de Champions League won, hoorde in Turijn de kassa rinkelen. De Amsterdammers hebben inmiddels meer dan 90 miljoen euro verdiend met hun prestaties in Europa.

