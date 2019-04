Van der Sar: ’Geld interesseert me niet’

De Amsterdammers bereikten dankzij treffers van Donny van de Beek en Matthijs de Ligt voor het eerst sinds 1997 de halve finale van de Champions League. „Dit gaat de hele wereld over”, stelde de algemeen directeur in gesprek met Veronica.

Door de plek bij de laatste vier jaar in het miljoenenbal passeert Ajax dit seizoen de grens van 90 miljoen euro aan opgehaald prijzengeld. Geconfronteerd met die cijfers haalde Van der Sar zijn schouders op.

„Dit is veel belangrijker dan geld. Geld interesseert me niet. Natuurlijk moeten we weer contracten ophogen en transfersommen betalen, maar dit is vooral mooi voor de naam van Ajax.”

,,Heel gaaf dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen”, ging Van der Sar verder. ,,We zijn met een project bezig. Soms lukt het dan niet in één keer. Maar dit is waarvoor je al die jaren werkt, investeert en gezeik hebt. Dan is dit heel lekker.''