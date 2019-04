Unieke reeks Ajax in Champions League

Nog nooit wist een club die drie voorrondes moest spelen de laatste vier te halen in het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Ajax begon in de tweede voorronde met een dubbele zege op Sturm Graz (2-0 en 1-3). Vervolgens schakelden de Amsterdammers ook Standard Luik uit (2-2 en 3-0) en in de play-offs was Ajax te sterk voor Dinamo Kiev (3-1 en 0-0). In de groep bleef de Amsterdamse ploeg ongeslagen tegen AEK (3-0 thuis, 0-2 uit), Bayern München (1-1 en 3-3) en Benfica (1-0 thuis, 1-1 uit). In de achtste finales rekende Ajax na verlies van de thuiswedstrijd (1-2) af met titelverdediger Real Madrid: 1-4. In de kwartfinales moest ook Juventus, de ploeg van Cristiano Ronaldo, eraan geloven: 1-1 in Amsterdam, 1-2 in Turijn.

De laatste club van buiten de vijf grote competities in Europa die de halve finales van de Champions League haalde, was PSV in 2005.

