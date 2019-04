’Ajax had beetje geluk, maar heeft verdiend gewonnen’

„Ajax verdiende de zege, zeker op basis van de tweede helft”, zei Allegri. „Ze hadden een beetje geluk dat ze na de 1-0 van Cristiano Ronaldo snel weer op gelijke hoogte kwamen, maar na rust speelden ze heel goed. Ajax had het middenveld in handen.”

Ajax domineerde in de tweede helft, maar verzuimde om De Oude Dame naar een grote nederlaag te spelen. Alleen aanvoerder Matthijs de Ligt kwam uit een hoekschop tot scoren: 1-2.

„Als je de Champions League wil winnen, moet je op je top zijn als het erop aankomt”, zei Allegri. „Maar de afgelopen weken hebben we de nodige blessures gehad, ook vanavond misten we een paar belangrijke spelers. Dan is het moeilijk om top te zijn.”

Bekijk ook: Sensationeel Ajax naar halve finale Champions League

Hoewel het gewenste succes in de Champions League dit seizoen weer uitblijft, gaat Allegri naar eigen zeggen wel door in Turijn. „Ik heb al met de voorzitter gesproken. Ik blijf ook volgend seizoen bij Juventus, we zijn nu al plannen aan het maken voor volgend jaar.”