Boogerd groot fan van Van der Poel

Michael Boogerd

Na de Vlaamse kasseienklassiekers begint vandaag met de Brabantse Pijl het kwartet heuvelklassiekers. Telesport-columnist Michael Boogerd blikt aan de hand van vijf vragen, voorgelegd door wielerverslaggever Raymond Kerckhoffs, terug op de afgelopen weken en kijkt vooruit naar wat we in de Limburgse heuvels en in de Ardennen te zien krijgen. „Ik ben een groot fan van Mathieu van der Poel”, erkent Boogerd.