Dossier: alles over de stunt van Ajax

Ajax moest drie voorrondes doorkomen om het hoofdtoernooi van de Champions League te halen en daarin staat het nu dus zelfs in de halve finales. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft daarmee geschiedenis geschreven. Nog nooit wist een club die drie voorrondes moest spelen de laatste vier te halen in het belangrijkste Europese bekertoernooi.

In het buitenland is net als na de eerdere sensatie tegen Real Madrid vol lof gereageerd op de prestatie van Ajax in de Champions League. Zo kopt de toonaangevende sportkrant Gazzetta dello Sport bijvoorbeeld HET IS VOORBIJ - Einde Champions League - Juve krijgt lesje van baby Ajax.

De historische avond in Turijn moest door de spelers van Ajax natuurlijk worden gevierd. Het was immers 22 jaar geleden dat de Amsterdamse club de halve finales van de Champions League haalde. Iets om nooit te vergeten, zo stelden diverse hoofdrolspelers van Ajax direct na afloop. De sensatie werd dan ook massaal met de buitenwereld gedeeld via sociale media.

Ajax-watcher Mike Verweij blikt in een speciale video vanuit Turijn terug op de stunt van Ajax.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars, de man die succesvolle selectie samenstelde voor trainer Erik ten Hag, betrad na afloop met Edwin van der Sar het veld om feest te vieren met de meegereisde fans. Waar de algemeen directeur het hield bij een applausje, besloot Overmars zijn jasje uit te doen en een buikschuiver over het natte gras in te maken.

Verdediger Daley Blind blikte nadat Ajax zich heeft geplaatst voor de halve finale terug op afgelopen zomer, toen de Amsterdammers hem van Manchester United haalden en zich zelfs nog moesten zien te plaatsen voor het miljoenenbal.

Chef voetbal Valentijn Driessen schrijft in zijn analyse: „Waanzinnig! Ajax sinds 1997 terug bij de beste vier van Europa. Onwerkelijk bijna. Helemaal vanwege de manier waarop het grote Juventus een kopje kleiner werd gemaakt in eigen huis. Met offensief dominant voetbal op Nederlandse leest geschoeid. Tenslotte tikten de Ajacieden Juve horendol met doelpunten van Donny van de Beek en Matthijs de Ligt tot gevolg. Uitgerekend jonge exponenten van de eigen opleiding.”

Op Twitter regent het na de zege van Ajax op Juventus trotse reacties. Ook is er leedvermaak om vedette Cristiano Ronaldo, die voor het eerst in vier jaar niet de Champions League gaat winnen. Klik op onderstaande link voor de meest bijzondere en grappige tweets op een rij.

Donny van de Beek en Matthijs de Ligt gaan de geschiedenisboeken in. Zij zorgden namelijk in Turijn voor de doelpunten en maakten daarmee de eerdere goal van Cristiano Ronaldo onschadelijk.

„Dit is veel belangrijker dan geld. Geld interesseert me niet. Natuurlijk moeten we weer contracten ophogen en transfersommen betalen, maar dit is vooral mooi voor de naam van Ajax”, stelt algemeen directeur Edwin van der Sar.

,,Fantastisch dat we dit mogen meemaken. Niet normaal, echt geweldig”, jubelde Van de Beek, de maker van het eerste doelpunt van Ajax. ,Ik wist het meteen. Dit is heel bijzonder. Iedereen is gek en door het dolle heen. Met Ajax naar de halve finale, poeh. Dit is goed voor heel Nederland. Voor de punten. Echt fantastisch, wel met name voor Ajax.”

Het doelpunt van Donny van de Beek in beeld. Ⓒ AFP

„Ajax verdiende de zege, zeker op basis van de tweede helft”, reageerde Juventus-coach Massimiliano Allegri op sportieve wijze. „Ze hadden een beetje geluk dat ze na de 1-0 van Cristiano Ronaldo snel weer op gelijke hoogte kwamen, maar na rust speelden ze heel goed. Ajax had het middenveld in handen.”

Over de volgende tegenstander, Manchester City of Tottenham Hotspur, wilde Ten Hag het nog niet hebben. „Moet je me dat nu vragen? We moeten even genieten, want dit is zeer knap. De ploeg groeit nog steeds. Elke keer verleggen we grenzen. We kijken uit naar de volgende uitdaging.”

Ajax-middenvelder Frenkie de Jong blikt in gesprek met Telesport terug op de spectaculaire uitschakeling van Juventus in de kwartfinale van de Champions League. Bekijk hieronder het video-interview met De Jong, die komende zomer van Ajax overstapt naar FC Barcelona.

Uitgerekend in de 34e minuut schoot Donny van de Beek zijn Ajax naast Juventus (1-1). „Ik keek naar boven en zag het”, zei de middenvelder. „Het had zo moeten zijn denk ik dan.” 34 is niet zo maar een getal voor Ajax en Van de Beek. Zijn grote vriend Abdelhak Nouri speelde met een drie en vier op zijn rug, totdat hij in de zomer van 2017 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen een hartstilstand kreeg en blijvend hersenletsel opliep. Van de Beek vindt het nog steeds lastig om daar over te praten. „Maar na zo’n doelpunt in minuut nummer 34 denk ik wel aan hem. Dit vergeet ik nooit meer.”

Beluister hieronder ook de voetbalpodcast van De Telegraaf, waarin chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij vanuit Turijn samen met presentator Pim Sedee terugblikken op de sensationele avond:

Ajax zorgde dus weer voor een megastunt in Europa. Het elftal van Ten Hag heeft na Real Madrid ook Juventus uitgeschakeld in de Champions League. De Amsterdammers wonnen in Turijn met 2-1 en mogen zich nu scharen bij de beste vier ploegen van het kampioenenbal. Lees hieronder het wedstrijdverslag.

Trainer Erik ten Hag (r) bedankt samen met assistent Alfred Schreuder in Turijn de Amsterdamse fans voor hun steun. Ⓒ AFP

