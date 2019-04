Buitenlandse media lyrisch over Ajax

Ajax moest dinsdagavond op bezoek bij Juventus opnieuw een achterstand ombuigen. Net als vorige week in Amsterdam opende Cristiano Ronaldo namelijk de score voor de ’Oude Dame’. Donny van de Beek en Matthijs de Ligt bezorgden de ploeg van trainer Erik ten Hag echter alsnog de sensationele zege en daarmee een plek bij de beste vier clubs van Europa.

Het Italiaanse Tuttosport kopt kort en krachtig: Ajax groots

De toonaangevende sportkrant Gazzetta dello Sport kopt HET IS VOORBIJ - Einde Champions League - Juve krijgt lesje van baby Ajax.

De Corriere dello Sport is al net zo kritisch over de ’Oude Dame’. 'De ploeg speelde zonder lef en visie en werd in de tweede helft overweldigd door de elegantie en de snelheid in het spel van de Hollanders.'

De BBC spreekt over een sensationele reeks van Ajax die voortduurt mede dankzij een treffer van tiener-aanvoerder Matthijs de Ligt.

Het Belgische Nieuwsblad vraagt zich af waar het ophoudt voor Ajax: ’Waar stopt dit? Sensationeel Ajax overklast nu ook Juventus.’

Het Laatste Nieuws schrijft over de ’Wervelende jonkies van Ajax stunten opnieuw. Waar eindigt het Champions League-sprookje van Ajax?’

The Daily Mail: Een briljant jeugdig Ajax zorgt opnieuw voor een schok.

L’Équipe beloonde matchwinnaar Matthijs de Ligt met een 8, het hoogste cijfer vam alle spelers. De Franse sportkrant zag de ’triomf van de jeugd. Ajax speelde een prachtige tweede helft waarin het Juventus ten val bracht.’

Het Duitse Bild memoreerde dat doelpunt 128 van Ronaldo in de Champions League niet genoeg was. ’Ajax stunt en schakelt na Real ook Juve uit. Ronaldo Raus.’

Ook Spaanse media zoemen in op de afgang voor Cristiano Ronaldo, die voor het eerst in negen jaar niet zal spelen in de halve finales van het kampioenenbal. Marca trekt een duidelijke conclusie. „De bevestiging is er nu: Real Madrid kan niet zonder Cristiano en Cristiano kan niet zonder Real Madrid. ’Er zijn huwelijken die altijd in stand moeten blijven, omdat ze zonder elkaar geen succes hebben. Applaus voor Ajax, dat zonder dralen en zonder angst Juventus versloeg met voetbal, alleen voetbal en goed voetbal.’

