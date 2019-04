Ajax-spelers vieren feest op sociale media

Matthijs de Ligt glijdt over het veld. De aanvoerder van Ajax zorgde tegen Juventus voor de winnende treffer. Ⓒ VI Images

De historische avond in Turijn moest door de spelers van Ajax natuurlijk worden gevierd. Het was immers 22 jaar geleden dat de Amsterdamse club de halve finales van de Champions League haalde. Iets om nooit te vergeten, zo stelden diverse hoofdrolspelers van Ajax direct na afloop. De sensatie werd dan ook massaal met de buitenwereld gedeeld via sociale media.