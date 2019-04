Bijna 4 miljoen tv-kijkers zien sensationeel Ajax

De nabeschouwing was met 2,2 miljoen kijkers de op een na best bekeken uitzending. De voorbeschouwing was goed voor ruim een miljoen kijkers.

Ajax versloeg de Italiaanse kampioen Juventus met 2-1 en staat voor het eerst in 22 jaar in de halve finales van de Champions League. Naar de thuiswedstrijd in Amsterdam vorige week woensdag keken een kleine 3,5 miljoen mensen.

