Ajax, dé sensatie van Europa

Daley Blind balt zijn vuist. Ajax flikt het weer in Europa. Ⓒ AFP

Turijn - Incredible, ongelooflijk. In de veertiende confrontatie tussen Ajax en Juventus toverden de ’kleinkinderen van Johan Cruijff’ in Turijn. Ajax speelde na rust geweldig, flikte het onmogelijk geachte en plaatste zich voor de halve finale van de Champions League. De gedoodverfde favoriet werd met 2-1 verslagen door treffers van Donny van de Beek en Matthijs de Ligt. Het elftal van Erik ten Hag is dé sensatie van Europa.