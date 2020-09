Drama dreigt voor Annemiek van Vleuten na val in Giro Rosa

Beide Nederlandse rennster vertolkten afgelopen dagen een hoofdrol in de grote ronde. Van Vleuten was de leidster in de algemeen klassement, Vos had al drie keer een etappe op haar naam geschreven.

Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Volgers meldden dat Van Vleuten haar pols zou hebben gebroken, maar dat is nog niet bevestigd. Ze wordt onderzocht in een ziekenhuis.

WK staat voor de deur

Mocht haar blessure ernstig zijn, zou dat een drama zijn voor de renster van Mitchelton-Scott. Ze zou volgende week haar wereldtitel verdedigen in de WK wegrace in het Italiaanse Imola.

De rit werd gewonnen door de Belgische Lotte Koecky.

