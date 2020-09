Gebroken pols Annemiek van Vleuten, WK onwaarschijnlijk

De renster van Mitchelton-Scott had met nog twee etappes voor de boeg de leiding in het algemeen klassement. Van Vleuten reist vrijdag naar Nederland waar nader onderzoek volgt in het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem, zo meldde de wielrenster uit Wageningen vanuit Italië.

Bij de val kort voor de finish was ook Marianne Vos betrokken, winnaar van drie ritten in de Ronde van Italië voor vrouwen. Zij kwam er zonder al te veel schade van af. De rit werd gewonnen door de Belgische Lotte Kopecky. Door het wegvallen van Van Vleuten is haar landgenote Anna van der Breggen de nieuwe leider.

Volgende week zijn de wereldkampioenschappen wielrennen in Italië. Het lijkt vrijwel uitgesloten dat Van Vleuten daaraan deelneemt. Ze is de titelverdediger in de wegrace.

