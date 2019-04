’Juventus klaagt Overmars aan’

De Boer zat in 1995 samen met Overmars in het succesvolle Ajax dat de Champions League won ten koste van AC Milan. Patrick Kluivert zorgde destijds met een puntertje voor de laatste grote hoofdprijs in Europa. Een jaar later stond Ajax opnieuw in de eindstrijd, destijds uitgerekend tegen Juventus. Die finale ging na strafschoppen verloren.

Ajax flikte het dinsdagavond wel tegen Juventus. De ’Oude Dame’ werd in het eigen Turijn door Ajax uit de Champions League gewipt. Donny van de Beek en Matthijs de Ligt zorgden voor de doelpunten en daarmee voor de prachtige 1-2 zege. Voldoende voor het bereiken van de laatste vier van het Europese kampioenenbal.

Overmars was dinsdagavond in Allianz Stadium in Turijn door het dolle heen. De voormalige aanvaller en tegenwoordig dus directeur voetbalzaken bij Ajax gleed soepeltjes over het veld.

