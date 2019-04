De Argentijn loodste de Catalaanse ploeg dinsdagavond langs Manchester United (3-0) en bracht Barça na drie min of meer mislukte edities eindelijk weer eens bij de laatste vier in de Champions League. ,,Messi haalt ons altijd uit de problemen en ik bied niet mijn verontschuldigingen aan voor het feit dat hij van ons is. Leo is er op de momenten dat het moet; hij scoort altijd en stuurt onze aanval.''

De dribbelkoning maakte in de eerste helft binnen vijf minuten twee doelpunten en brak daarmee het verzet van de Engelse ploeg. ,,Ik ben ook opgelucht dat we deze horde hebben genomen. Het is lang geleden dat we de halve finales bereikten, met name vorig jaar was de uitschakeling pijnlijk'', zei de coach. Barça won vorig jaar de thuiswedstrijd in de kwartfinales met 4-1 van AS Roma, maar ging in de return in Roma met 3-0 onderuit.