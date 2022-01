Alexander Zverev: ’Meer corona op Australian Open, omdat er niet wordt getest’

Eerder op de dag verklaarde Ugo Humbert dat hij positief had getest op het coronavirus, een dag na zijn nederlaag tegen zijn Franse landgenoot Richard Gasquet. Humbert moet nu in Australië een week in quarantaine. Gasquet is overigens donderdag de tegenstander van Botic van de Zandschulp, de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel.

„We mogen naar buiten om te eten, we mogen doen wat we willen, dus ik denk dat het normaal is dat meer mensen corona krijgen”, vertelde Zverev. „Ik denk dat nogal wat spelers het hadden toen ze aankwamen. Ik denk dat er nogal wat spelers zijn die het nu hebben. We worden niet getest, dus ik denk dat als we getest zouden worden er in waarschijnlijk meer positieve gevallen zouden zijn dan er nu zijn.”

Volgens Zverev neemt hij zelf alle voorzorgsmaatregelen in acht en blijft hij in zijn eigen bubbel om besmetting te voorkomen. „Ik ben hier om te tennissen en ik begrijp dat er veel coronagevallen zijn in Melbourne en overal in Australië. Dus ik kom niet veel buiten, ik ben nog niet in restaurants geweest, ik ben niet uit geweest”, voegde hij eraan toe.

Eerder deze week meldde het Australische ABC News dat spelers dagelijks zelf snelle antigeentests moeten uitvoeren, terwijl tests onder toezicht worden uitgevoerd op de dag dat ze aankomen en tussen dag vijf en zeven van hun verblijf.